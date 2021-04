A Bouc-Bel-Air, les agents municipaux ont déjà des autotests !

Covid 19

Publié le 07/04/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, Régions

Le maire de Bouc-Bel-Air (Bouches du Rhône) prend les devants. Alors que les autotests ne seront disponibles en pharmacie que le 12 avril, Richard Mallié met depuis le 6 avril à disposition de ses agents municipaux et des enseignants et personnels des groupes scolaires de sa ville quelques 1000 autotests.

Il en a la moustache qui frétille. Mardi 6 avril, alors que les autotests ne seront pas en vente en pharmacie avant le 12 avril, le maire (LR) de Bouc-Bel-Air (Bouches du Rhône), Richard Mallié, en a distribué 1 000 aux chefs de service de l’hôtel de ville et aux enseignants et personnels des groupes scolaires de la ville. Un coup d’avance qu’il savoure pleinement : « J’assume mes responsabilités en tant que maire et représentant de l’Etat sur mon territoire. Il y a une urgence. J’y réponds. Les élus locaux ne sont pas des bureaucrates, ils sont au plus près des habitants. Nous avons cette capacité à réagir rapidement ».

« Là, il n’y a pas besoin de se gratter le cerveau, c’est juste le nez ! »

Ce jour-là, le temps d’une petite heure, le voilà donc devenu, lui, le dentiste à la retraite ...

