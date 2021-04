Le « parcours mobilité » fait bouger les cadres dirigeants

Ressources humaines

Publié le 16/04/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : France, Toute l'actu RH

Un dispositif commun à la ville et la métropole d’Orléans, au département du Loiret et à la région Centre-Val de Loire favorise le turn-over des cadres depuis 2018. Et les résultats sont là !

Chiffres-clés Centre-Val de Loire : 3 400 agents, 2,57 millions d’hab.

Loiret : 2 300 agents, 678 800 hab.

Ville et métropole d’Orléans : 22 communes, 3 600 agents, 287 000 hab.

[Centre-Val de Loire, Loiret, ville et métropole d’Orléans] Comment élargir les opportunités de carrière des cadres dirigeants et leur offrir de la mobilité sur un même territoire ? Pour résoudre cette équation souvent ardue, la ville et la métropole d’Orléans (2 000 agents à la ville, 1 600 à la métropole), le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire se sont associés en vue de créer, en 2018, un « parcours mobilité » inédit.

Trois ans et deux promotions plus tard, le bilan est jugé « très positif ». « Une soixantaine de cadres ont bénéficié du parcours, une troisième promotion est attendue, des opportunités de carrière ont vu le jour avec 18 mobilités en deux ans et une culture commune aux trois collectivités est née », se félicite Charlotte Rajkowski, responsable du service « emploi, parcours professionnels et formation » à la ville et la métropole.

