En Bretagne et en Normandie, haro sur la pollution plastique dans trois estuaires

Publié le 08/04/2021 • Par Stéphanie Stoll • dans : France, Innovations et Territoires

L’accumulation des déchets plastique se généralise dans les écosystèmes. Le golfe du ­Bengale, la mer ­Méditerranée et la ­Manche sont les zones les plus affectées. En ­Bretagne et en ­Normandie, un programme européen propose aux collectivités un accompa­gnement pour tester et évaluer diverses actions. Le programme comprend des volets scientifique, curatif et préventif. Il vise une réduction de 10 % des déchets plastique dans les eaux estuariennes.

