Marchés publics : 39 propositions pour le label « Achats responsables »

Commande publique

Publié le 06/04/2021 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

Le médiateur des entreprises Pierre Pelouzet vient de remettre à la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire un rapport pour développer le label « Achats responsables ». Parmi les objectifs, promouvoir l’exemplarité de la commande publique et en faire un levier pour mieux prendre en compte la RSE dans l’ensemble de l'économie.

Créé en 2012, le label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), qui consacre les pratiques les plus vertueuses en matières d’achat et de commande publique, devrait connaître un coup d’accélérateur. Le 31 mars dernier, le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, a remis un rapport en ce sens à la secrétaire d’Etat chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire. « Les achats responsables sont un levier que l’on doit continuer à développer, pour qu’il ait davantage de poids politique », a-t-il expliqué.

Ce document qui formule 39 recommandations veut faire du secteur public le moteur de cette nouvelle dynamique. « Nous allons tâcher d’engager en premier lieu les ministères et les régions sur la voie de la labellisation », a souhaité Olivia ...

