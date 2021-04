[Portrait] Fonction publique territoriale

Plus jeune maire socialiste en 2014, plus jeune président de métropole en 2020… Wilfried Schwartz a beau n’avoir que 36 ans, il coche toutes les cases de l’élu qui voit au-delà de son département.

Chiffres-clés 2020 : réélu maire de La Riche et devient président de Tours métropole.

2014 : élu plus jeune maire socialiste de France, à La Riche.

2009 : directeur de campagne du maire de La Riche.

2007 : directeur de campagne de Marisol Touraine pour les élections législatives en Indre-et-Loire.

2006 : vice-président étudiant de l’université de Tours.

1985 : naissance à Orléans.

Symbole du renouveau de la politique tourangelle sur une terre historiquement de droite, la carrière politique du socialiste Wilfried Schwartz relèverait, à l’en croire, presque du hasard. « La meilleure ambition est de ne pas avoir de plan de carrière », assure ainsi le maire de La Riche (10 300 hab., Indre-et-Loire), une commune à quelques encablures de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps, là où il a grandi. Et de décrire des parents cheminot et commerçante, peu intéressés par la chose publique.

Le jeune homme a pourtant le nez creux : lors de ses études de droit, il devient vice-président étudiant de la faculté de Tours, en plein mouvement contre le contrat première embauche, porté alors par le Premier ministre Dominique de Villepin. « J’ai eu de nombreux contacts avec des élus, fait des rencontres intenses. J’ai commencé à me constituer un petit carnet d’adresses. » Un répertoire assez épais pour être bombardé directeur de campagne, en 2007, de la future ministre de la Santé, Marisol Touraine, alors en lice pour devenir députée.

En pleine vague bleue

A peine deux ans plus tard, Alain Michel, le maire de La Riche, pense à lui pour devenir son directeur de cabinet. Quand l’édile, un ...