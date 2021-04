Accueil des enfants, vaccination : les agents territoriaux sont-ils les grands oubliés ?

CONFINEMENT

Publié le 06/04/2021

Aux premiers jours du troisième confinement, organisations syndicales, DG de collectivités et élus appellent le gouvernement à revoir la liste des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie conditionnant la garde d’enfant et la vaccination prioritaire.

« Un manque de reconnaissance », « un mépris du travail des collectivités », « une invisibilisation »… Quelques jours après la nouvelle allocution d’Emmanuel Macron annonçant un troisième confinement national et la fermeture des crèches et des établissements scolaires, le 31 mars, les syndicats et les DG des collectivités montent au créneau et interpellent le gouvernement.

Un coup de semonce qui intervient après la publication de la liste des professionnels jugés indispensables à la gestion de l’épidémie et pour lesquels une solution d’accueil de leurs enfants doit être assurée par le service public.

Une liste peu détaillée

Consultable sur le site du ministère des Solidarités et de la santé, cette liste resserrée évoque « les agents des collectivités locales, en exercice pour

