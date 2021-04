Forêt

Publié le 06/04/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

D’après un arrêté du 29 mars, le programme régional de la forêt et du bois de La Réunion est arrêté.

Ce programme et la déclaration prévue à l’article L. 122-9 du code de l’environnement susvisé peuvent être consultés à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion à l’adresse suivante :

DAAF de La Réunion, service des territoires de l’environnement et de la forêt, 29, boulevard de la Providence, 97489 Saint-Denis Cedex,

et sous le lien : https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Elaboration-du-Programme-Regional.