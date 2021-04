Finances locales : l’essentiel de la semaine du 29 mars au 4 avril

Veille finance

Contrats de Cahors – Face à la proposition de Jean Arthuis de généraliser les contrats de Cahors à l’ensemble des collectivités, l’accueil des élus oscille entre froid et glacial. Certains brandissent le drapeau de la perte d’autonomie, d’autres estiment ne pas pouvoir faire plus d’efforts. Seuls certains disent « pourquoi pas ! ». Enquête sur le Club.

DSIL – Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales vient de publier la liste des 3.357 premiers projets soutenus par la part exceptionnelle de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans le cadre du plan de relance. L’occasion pour la Gazette de s’intéresser aux collectivités bénéficiaires et aux types de projets soutenus.

Caisses des dépôts – Avec des résultats divisés par trois en 2020, la Caisse des dépôts encaisse les effets de la crise, mais se montre très active dans le plan de relance. Décryptage des résultats annuels.

Remboursement des masques – L’État serait-il mauvais payeur ? Face au remboursement qu’ils attendent depuis cinq mois au moins pour les masques, gel et autres, les maires et présidents d’intercommunalité ont l’impatience qui les démange.

Etude Banque postale – Dans son « Regard sur les finances des communes de métropole jusqu’à 3500 habitants » la Banque Postale revient sur le coefficient logarithmique qui fait qu’au maximum, le montant de DGF forfaitaire est deux fois moindre dans la plus petite commune rurale que dans les plus grandes métropoles. Une situation pas toujours justifiée, mais pas si simple à réformer au final.

Budgets 2021 – Chaque année, les budgets intègrent une part d’incertitude. Mais ceux de 2021 sont bâtis sur une somme peut-être inégalée d’hypothèques, à commencer par la durée et l’impact de la crise sanitaire, la réforme fiscale et ses conséquences sur les ressources fiscales et les indicateurs de richesse, les niveaux de dette et d’investissements correspondants aux injonctions gouvernementales, etc. On ne peut souhaiter que beaucoup de courage aux décideurs financiers territoriaux… C’est le billet finance de la semaine.

Aides aux entreprises – Un an après les débats sur la conditionnalité des aides d’urgence données aux entreprises face à la crise sanitaire, un rapport parlementaire formule 23 propositions favorisant une « contractualisation » entre les pouvoirs publics et les entreprises.

Piratage – Fin 2020, le Grand Annecy s’est ajouté à la liste de plus en plus fournie des collectivités piratées. Bien que le rétablissement de la chaîne comptable totalement dématérialisée a figuré parmi les priorités, le retour au papier s’est imposé pendant quelques semaines. Retour sur expérience.

