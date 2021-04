Le fichier de fourrière unique généralisé depuis le 1er avril 2021

Police municipale

Publié le 06/04/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Expérimenté depuis le mois de novembre dans dix départements, le système d'information national des fourrières en automobiles, commun aux policiers municipaux, à la police et la gendarmerie nationales, est généralisé à l'ensemble du territoire depuis le 1er avril. Ce nouveau fichier doit permettre d’alléger la charge de travail des différents acteurs et d’assurer une meilleure gestion du parc de véhicules.

Mis en oeuvre depuis le 17 novembre 2020 dans une dizaine de départements, le nouveau système d’information national des fourrières en automobiles est généralisé à l’ensemble des départements depuis le 1er avril 2021.

Destiné à alléger la charge de travail des différents acteurs et à assurer une meilleure gestion du parc de véhicules, le système d’information s’inscrit dans la volonté de transformation numérique de l’action publique. « Il s’agit de simplifier les procédures d’entrée, de sortie et de gestion des véhicules en fourrière afin de permettre une meilleure qualité de service pour les usagers, d’alléger les tâches à accomplir pour les forces de l’ordre et les autorités de fourrière et de faire baisser les coûts d’indemnisation des gardiens de fourrière, dus lorsqu’un véhicule ...

