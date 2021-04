Qu’est-ce qu’un repas de qualité pour un scolaire en 2021 ?

Restauration

Publié le 06/04/2021 • Par Hélène Huteau • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Actualités Education et Vie scolaire, France

Les débats autour de l’option végétarienne quotidienne préconisée par la Convention citoyenne pour le climat ont entraîné des crispations chez certains élus et parents. Pour autant, l’équilibrage des apports protéiniques est en cours pour réintégrer légumineuses et légumes oubliés.

Une étude du ministère de l’alimentation (CGAAER) confirme qu’une majorité des élus a réalisé l’expérimentation du repas végétarien hebdomadaire préconisée par la loi Egalim. Pour autant est-il bon de passer cette option au quotidien, comme le propose la Convention citoyenne pour le Climat ? Les arguments écologiques sont nombreux*. L’Anses a été saisie d’une étude afin de déterminer s’il y avait contre indication du point de vue sanitaire. En attendant, le plat sans viande, est devenu support de campagne, comme on l’a vu suite à l’initiative de Lyon de le servir en plat unique pendant la crise sanitaire. L’AMF s’est inquiétée, pour sa part, de nouvelles contraintes que l’on pourrait imposer aux maires, en plus d’Egalim. : « Si on leur impose deux repas au quotidien, beaucoup (… ...

