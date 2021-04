Les sénateurs se penchent sur l’ingénierie territoriale

Ingénierie

Publié le 06/04/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, actus experts technique, France

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat mène une série d'auditions jusqu'en septembre prochain autour des perspectives pour l'aménagement du territoire. Le 31 mars, elle s'est penchée sur le sujet de l'ingénierie territoriale.

Entourés de représentants de l’Association de l’ingénieurs territoriaux de France (AITF), du Cerema, de la Fédération nationale des agences nationales d’urbanisme, de la fédération nationale des CAUE, et de l’université Gustave Eiffel, les sénateurs membres de la commission de l’aménagement du territoire se sont interrogés sur les conditions d’une meilleure efficacité de l’ingénierie territoriale. Non représentée lors de cette séance, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (Anct) a pourtant été au centre des débats, certains s’interrogeant sur sa place et son efficacité au regard de l’ingénierie locale déjà existante.

« L’ANCT n’a pas vocation à aider à construire des salles des ...