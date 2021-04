Continuité pédagogique

Service public du numérique éducatif : la Cour des comptes et le CESE relèvent – encore – des insuffisances

A quelques jours d’intervalle, la Cour des comptes et le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont rendu public leurs constats et préconisations sur le numérique éducatif suite - notamment - à la période de confinement de 2020. Une nouvelle fois, la question de l’efficience du service public du numérique éducatif est reposée.