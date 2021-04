Troisième confinement, le casse-tête des enfants

Crise sanitaire

Publié le 02/04/2021 • Par Claire Boulland Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Comment gérer les conséquences, pour les agents publics, de la fermeture des établissements scolaires afin d'endiguer la troisième vague épidémique. Le gouvernement a livré ses consignes. Dans l'attente des prescriptions de la DGCL, les collectivités s'organisent.

« Pragmatisme », « bon sens » et « bienveillance » doivent être les maître mots des employeurs publics pour affronter cette troisième vague épidémique, insiste la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, vendredi 2 avril. Elle l’a d’ailleurs signifié aux employeurs territoriaux rencontrés la veille.

La foire aux questions mise à jour de la DGAFP doit donner les clés pour que se déroule du mieux possible la période du 5 avril au 3 mai, durant laquelle les établissements scolaires et les crèches seront fermées.

La charte de continuité des services publics diffusée en novembre dernier va être « réactivée ». Le télétravail devra encore s’intensifier. Et tout agent qui doit assurer la garde de son enfant – de moins de 16 ans – mais qui ne peut être placé en télétravail pourra

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier