Le plan communal et intercommunal de sauvegarde (1)

Les nombreux rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat l'ont démontré : le dérèglement climatique va entraîner dans les prochaines années des événements naturels de plus en plus extrêmes pouvant exposer les populations à des conséquences dramatiques.

Plus que jamais, il est important que toutes les communes se préparent à la gestion d’événements majeurs pour garantir la sécurité des habitants. L’été 2022 que nous avons connu, avec des feux de forêt sur l’ensemble du pays, est un exemple récent et inquiète légitimement les maires des communes entourées par des forêts. Rappelons aussi l’épisode neigeux du 14 novembre 2019 en région Rhône-Alpes qui a privé plusieurs centaines de milliers de foyers d’électricité et de téléphone. Pire encore, les conséquences dramatiques des pluies dévastatrices dans la vallée de la Roya les 2 et 3 octobre 2020 faisant dix-huit victimes et de nombreux sinistrés.

Dans le cadre de ses pouvoirs de police et de son rôle de représentant de l’État, le maire a ...