Le classement des cours d’eau des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Isère et de la Savoie

Publié le 26/11/2022 • Par • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La réglementation de la pratique de la pêche en eau douce varie selon la catégorie piscicole du cours d’eau. Il en existe deux :

– les cours d’eau et plans d’eau classés en 1re catégorie piscicole dans lesquels vit un peuplement piscicole dominé par les espèces du groupe des salmonidés. Il s’agit des truites (fario et arc-en-ciel), des ombles, des saumons de fontaine, des truites de mer et du saumon atlantique ;

-les cours d’eau et plans d’eau classés en deuxième catégorie piscicole, qui accueillent un peuplement piscicole dominé par les espèces du groupe des cyprinidés. Aussi désignés comme poissons blancs, les cyprinidés sont des poissons-fourrage qui sont principalement herbivores et des proies potentielles des carnassiers. On ...

