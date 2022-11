Bouclier tarifaire et dotation inflation : des mesures pour faire face à l’envolée des prix de l’énergie

Logement

Publié le 26/11/2022 • Par Nathalie Levray • dans : Fiches Finances

Plusieurs aides ont été déployées par l'État ces derniers mois afin de compenser la hausse du coût de l'énergie pour les collectivités. Après l'instauration en 2022, d'un bouclier tarifaire et d'un filet de sécurité, le gouvernement a décidé de prolonger ces mesures sur 2023, notamment avec l'adoption d'un nouveau filet de sécurité sensiblement différent de celui de 2022.

Mesures mises en place au titre du bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité



Dans le cadre de la LFI pour 2022 (articles 29 et 181), le gouvernement a décidé de mettre en place un bouclier tarifaire pour protéger les ménages et les très petites entreprises mais aussi les petites collectivités locales face à une hausse trop importante des prix de l’énergie. Il ne concernera que les tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz (TRV) respectivement commercialisés par EDF et Engie (mais aussi par les fournisseurs proposant des offres de marché indexées sur les tarifs réglementés).

Les collectivités bénéficiaires de ce bouclier seront celles de moins de dix employés et de deux millions d’euros de recettes.

Le ...