Un rapport sénatorial demande un arrêt de la construction des Ehpad

Publié le 02/04/2021 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Dans leur rapport d’information au Sénat du 17 mars « Bien vieillir chez soi », Michelle Meunier et Bernard Bonne plaident pour une stratégie nationale ambitieuse et cohérente pour prévenir la perte d’autonomie, déclinée localement par les départements. Outre un nouveau modèle de société, fondé sur l’activité physique adaptée et le loisir studieux » des seniors, ils préconisent de fixer un objectif d’arrêt de construction des établissements pour personnes âgées dépendantes.

