Fermetures des écoles : les maires soulagés après les annonces d’Emmanuel Macron

Coronavirus

Publié le 01/04/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la une, Actualités Education et Vie scolaire, France

Après l’annonce de la fermeture des établissements scolaires durant trois à quatre semaines, les associations d’élus se disent satisfaites. Mais elles s’interrogent sur l’accueil des enfants des personnels prioritaires et sur le processus de vaccination.

Avec la circulation accrue du virus, la situation était devenue intenable dans la plupart des villes des zones les plus touchées par la Covid 19. A Paris, 850 classes étaient fermées le 31 mars 2021, contre 473 deux jours plus tôt, selon les chiffres communiqués par l’adjoint à l’éducation, Patrick Bloche. « Face à cette augmentation préoccupante, il faut fermer les établissements scolaires », enjoignait Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris, le 31 mars sur BFM TV. « Il y a une semaine, si j’en avais eu la possibilité, j’aurais pris comme maire de Troyes la décision d’établir un confinement strict, permettant de mieux protéger la population », déclarait de son côté François Baroin, maire (LR) de Troyes et président de l’AMF le 25 mars 2021.

