Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 26 mars au 2 avril 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Facture salée – Coûts d’assainissement toujours plus élevés et relèvement de la TVA seraient, selon une enquête de 60 Millions de consommateurs, les principales raisons de la forte augmentation de la facture d’eau en France depuis 10 ans. Réalisée essentiellement sur un échantillon de grandes villes (où le prix est, en moyenne, moins élevé), l’étude montre que les normes environnementales et le passage de la TVA sur l’assainissement (7% contre 5,5% en 2012) auraient fait monter les prix de 10,7%. Les travaux de mises aux normes des stations d’épuration ont ainsi salé la facture des usagers. Et si le prix moyen est de 4 euros le mètre cube, l’enquête montre de grandes disparités entre territoires : 1,45 euro à Antibes contre 8 euros à Mayotte par exemple. Enfin, il ressort également que le passage en régie n’a pas contribué à faire baisser les prix [lire aussi notre article].

Sorties de chantier – Comme l’explique Actu Environnement, un décret renforçant la traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments de chantiers est paru au Journal officiel. Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre de la loi Agec, crée ainsi, à partir de 2022, une base de données électronique qui doit permettre un meilleur suivi – notamment des déchets dangereux – pour assurer, à chaque opération, une information transparente vis-à-vis des pouvoirs publics. Et quand ces déchets s’inscrivent dans le cadre d’une REP, l’éco-organisme concerné sera chargé de ce suivi numérisé. De la même manière, les opérateurs qui produisent ou gèrent des terres excavées devront remplir le registre national des terres excavées et sédiments.

L’hydrogène à la loupe – 41 stations de recharge ouvertes, 21 bus en circulation, 145 vélos… Tels pourraient être, entre autres, les chiffres de l’année 2020 dans le secteur de l’hydrogène. Ceux-ci, et bien d’autres, sont désormais disponibles sur un observatoire en ligne (Vig’hy), que présente Environnement magazine. Il permet de suivre et de connaître le développement de la filière grâce à des chiffres-clés, une cartographie des déploiements de projets, des ressources documentaires et l’annuaire des adhérents de France Hydrogène, l’association qui édite cette plateforme. Une des bonnes idées est notamment de mettre en perspectives le développement actuel de la filière par rapport aux objectifs de 2030 [lire aussi notre article].

Sans barrage – La commission des affaires économiques du Sénat a adopté la proposition de loi qui inscrit l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique. Comme l’explique le site du Sénat, le texte impliquera davantage les élus locaux dans les différents projets qui, eux-mêmes, bénéficieront d’un cadre plus souple avec des procédures simplifiées et des allègements fiscaux. Le but est de favoriser la production et le stockage de l’énergie hydraulique en faisant mieux cohabiter ces projets avec la préservation de la boidiversité.

Covoiturage – La start-up Ecov, qui déploie des lignes de covoiturage dans des zones peu denses, a publié sur son site Internet une étude baptisée « Covoiturage et action publique ». Réalisée auprès d’agents administratifs et techniques de communautés de communes et de parcs régionaux naturels, elle révèle notamment que 98% des répondants jugent l’offre de transport en commun classique insuffisante sur leur territoire ! Et selon 53% d’entre eux, le covoiturage local peut répondre aux besoins et aux enjeux de mobilité mais doit être financé et régulé par les collectivités [lire aussi notre article].

Sécurité – Après l’incendie qui a ravagé l’usine de traitement des eaux franciliennes en juillet 2019, le Siaap a obtenu les résultats d’un audit de sécurité qu’il avait commandé à l’époque. Comme l’explique Le Parisien, l’étude est accablante et le cabinet Dupont, auteur de l’audit, a délivré une note globale de 1,5 sur 5. Il pointe notamment le manque de culture sécurité au sein de l’usine. Le Siaap a réagi et annoncé vouloir lancer un plan d’actions de 8 millions d’euros pour atteindre la note de 3,5 d’ici 3 ans.

Insolite – Un article d’Actu.fr présente l’initiative originale d’un cycliste étudiant en économie. Il s’apprête à sillonner la France à vélo pour aller à la rencontre d’élus et d’acteurs publics des 96 préfectures de France. Le but de ces 11 132 kilomètres est de réaliser une mission de recherche autour de la redéfinition du contrat entre l’Etat et les collectivités locales. Il souhaite échanger avec les acteurs locaux autour, notamment, de la sortie de crise, des relations avec l’Etat et de la transition écologique.

Ça chauffe – L’entreprise Tado, qui propose des thermostats connectés et intelligents, a réalisé une étude de consommation de chauffage en Europe l’hiver dernier. Elle explique dans un communiqué que, en raison du confinement, les ménages français ont participé à une forte hausse de chauffage domestique en dépit d’un hiver relativement doux. L’étude précise aussi que chauffage et climatisation des bâtiments représentent la moitié de la consommation d’énergie en Europe.

Et aussi…

La métropole bordelaise veut transformer la bande d’arrêt d’urgence de sa rocade en ligne de bus express [Sud Ouest] ;

Dix innovations vont être testées dans des bus franciliens pour améliorer le confort des usagers [Gart.org] ;

La société qui exploite le Vélib’ s’associe à un autre opérateur pour devenir le leader européen du vélo en libre-service [Les Echos].