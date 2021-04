Soutenir les filières agricoles respectueuses de la ressource

L’élevage à l’herbe, l’agriculture biologique, la culture de luzerne et de chanvre : ces différents systèmes agricoles ont très peu d’impacts négatifs sur la qualité de l’eau. Mais pour convertir les agriculteurs, il faut leur proposer des débouchés…

La proportion de points de surveillance de la qualité de l’eau souterraine, concernés par la présence d’au moins un pesticide, est de 80 %. Plus inquiétant : 35 % de ces points de mesure présentent une concentration totale en pesticides qui dépasse la norme de 0,5 microgramme par litre, contre 14 % (1) en 2010 ! Or plus de la moitié des nappes phréatiques mettent en moyenne plus de vingt ans à se renouveler, comme le révèlent des études de datation des eaux dans le bassin Rhône-Méditerranée.

Du nouveau pour protéger les aires de captages

Aussi, 1 110 aires d’alimentation de captages (AAC) ont été ...