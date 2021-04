Accueil

28 propositions pour assurer l’avenir du service public de la Poste

Publié le 01/04/2021 • Par Hugo Soutra • dans : France

SEBASTIEN BOZON

Dans un rapport présenté le 31 mars, les sénateurs Chaize, Louault et Cardon appellent le gouvernement à garantir un financement pérenne des missions de service public opérées par la Poste. Et planchent, de la régulation du service rendu aux activités porteuses de demain pour répondre aux besoins de la société, sur différentes pistes qui permettraient à La Poste de retrouver l’équilibre et maintenir des standards de qualité.

