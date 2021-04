Les propositions de la Fondation Jean Jaurès pour un service public sans discriminations

Egalité

Publié le 01/04/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

La fondation Jean Jaurès s’est penchée dans une récente étude sur le lien entre le service public et les discriminations « dans une optique opérationnelle ». Les auteurs formulent plusieurs propositions qui passent par le recrutement, la formation et l’expérimentation.

« Malgré une croyance persistante selon laquelle les discriminations seraient inexistantes dans la fonction publique en raison des concours d’accès aux emplois publics et de la normalisation des carrières, le secteur public n’est, hélas, en rien épargné par les discriminations » rappelle d’emblée la note « Vers un service public sans discrimination », publiée le 31 mars par la fondation Jean Jaurès.

Paul Klotz, président du laboratoire d’idées Ligere, et Frédéric Potier, préfet et délégué général à l’éthique et à la conformité de la RATP, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), présentent chiffres à l’appui les inégalités à l’œuvre pour les agents du secteur public aujourd’hui : pour rappel, « en ...