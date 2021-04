La visioconférence, stop ou encore ?

Généralisées dans l’urgence, les visioconférences ont permis aux agents de continuer leurs missions. À tel point que nombre d’entre eux souffrent de « zoom fatigue ». Un équilibre est à trouver.

Par Pascale Verne, ingénieur principal

Alors que les collectivités territoriales commençaient à expérimenter, de façon plutôt mesurée, la mise en place du télétravail, la crise sanitaire est venue percuter violemment les organisations. Une accélération sans précédent du travail à distance « contraint » a néanmoins permis de poursuivre l’activité au gré des confinements, restrictions de déplacement et mesures de distanciation, pour un grand nombre d’agents éloignés des missions de proximité. Les services ont ainsi été confrontés à une obligation d’adaptation en urgence, essentiellement via la pratique de la visioconférence. Plus d’une année plus tard, les retours d’expérience observés, en conditions restées exceptionnelles, laissent entrevoir des évolutions positives, et d’autres ...