Open-Data France veut faire de la donnée publique un commun

Données ouvertes

Publié le 31/03/2021 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

L’association de promotion des données ouvertes a élu son nouveau conseil d’administration en février 2021, et un nouveau président : Akim Oural, élu à la métropole de Lille. Ces derniers présentaient, mercredi 31 mars, leur feuille de route pour les 3 années à venir. En plus de sa mission « d’évangélisation » à l’ouverture des données, l’association ouvre une réflexion sur la responsabilité écologique de l’open data.

« Il y a de plus en plus de projets open-data », constate Louise Vialard, élue de Nantes Métropole (24 communes, 656 000 habitants) et vice-présidente nouvellement élue d’Open-Data France. « Cependant, la croissance des usages pose des questions de consommation d’énergie et seulement 6 % des collectivités ont une stratégie claire sur leur sobriété numérique. Cette masse de données pose des questions éthiques et il faut encore réfléchir à la façon de la mettre au service du citoyen ». Cet axe de responsabilité écologique et social dans l’ouverture des données est la nouvelle mission que s’impose le conseil d’administration de l’association Open-Data France, élu en février 2021. Un livre blanc sur ce sujet sera publié dans le courant de l’année.

La Bretagne décroche le label « numérique ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers