Bienvenue au club Acteurs du sport !

Lancement officiel

Publié le 01/04/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, Actu acteurs du sport

La Gazette accueille trois nouveaux clubs en ce jeudi 1er avril : le club Santé-social, le club Education et vie scolaire, et le club Acteurs du sport, qui nous intéresse particulièrement. Voici ce qui vous attend.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

La Gazette des communes et Territorial lancent, ce jeudi 1er avril, le club premium Acteurs du sport (en même temps que les clubs Santé-social et Educateurs de la vie scolaire).

Version numérique du magazine Acteurs du sport, il est dédié aux directrices et directeurs des sports, aux responsables d’équipements sportifs, aux maires-adjoints aux sports et aux acteurs publics et privés qui accompagnent les collectivités dans le développement des activités sportives.

La ligne éditoriale d’Acteurs du sport n’est pas modifiée. Le club sera présent sur les débats et sur les enjeux qui animent votre secteur : les JO 2024, les équipements sportifs, les politiques sportives, la gouvernance, l’inclusion, le sport-santé, le sport professionnel et amateur …

Vous retrouverez ce qui faisait l’intérêt du magazine :

le suivi et le décryptage des réformes institutionnelles ;

le repérage et la description des innovations et bonnes pratiques mises en œuvre par les collectivités dans chaque secteur ;

des papiers revenant sur les métiers du sport.

Et nous profitons de ce changement pour renforcer :

le traitement de l’actualité ;

la veille et les analyses juridiques.

Des webinaires et journées d’études essaimeront durant l’année, afin de vous permettre d’enrichir vos réflexions sur tous les sujets abordés.

Il s’agit donc d’un apport d’expertise qui vient enrichir nos clubs premiums « métier » déjà existants : le Club Finances, le Club Prévention Sécurité, Technicités, et le Club RH.

Bienvenue au club !