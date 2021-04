Reconfinement : l’ouverture des fenêtres réglementée

Crise sanitaire

Pour faire suite à l’allocation du Président de la République faite le 31 mars, le désormais célèbre décret du confinement- déconfinement- reconfinement-rereconfinement est modifié en ce 1er avril.

Il introduit de nouvelles règles à destination des collectivités, en particulier concernant les lieux accueillant du public :

le pick and collect dans les bibliothèques, mais uniquement entre 15h47 et 16h12.

l’accueil du public sur rendez-vous dans les mairies, dans les espaces d’accueil uniquement, et à condition qu’au moins trois fenêtres puissent rester ouvertes en permanence ;

dans les autres établissements accueillant du public, les fenêtres orientées nord-ouest devront être ouvertes uniquement à compter de 8h25 et les fenêtres orientées sud-est de 14h24 à 17h12.

D’autres mesures du texte publié en ce 1er avril 2021 concernent la démocratie locale. Le conseil municipal est autorisé à se réunir en extérieur, dans le respect des gestes barrières : porter un masque, éternuer dans le creux du coude, et se saluer uniquement en se tapotant le pied l’un de l’autre. Cependant, des exceptions sont prévues. Si la commune fait partie d’un EPCI , elle peut signifier son opposition à l’application de ces mesures restrictives et demander l’organisation d’un vote en conseil communautaire. Ce vote doit alors être approuvé par les communes représentant au moins 27% de la population totale de l’EPCI (sans en représenter plus de 58%), et qu’il est obtenu à la majorité absolue des 3/2.

L’ensemble de ces règles s’appliqueront à partir de vendredi, mais :