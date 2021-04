Bienvenue au club éducation et vie scolaire !

Education

Publié le 01/04/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu Education et Vie scolaire

La Gazette accueille le 1er avril trois nouveaux venus dans sa galaxie des clubs, le club Santé-social, le club Acteurs du sport, et le club Education et vie scolaire. Zoom sur le successeur d'Acteurs de la vie scolaire.

La Gazette des communes et Territorial lancent ce 1er avril le club premium Education et vie scolaire. Version numérique du magazine Acteurs de la vie scolaire, il est dédié aux cadres territoriaux et élus en charge des services éducation, aux acteurs associatifs et institutionnels (ministère de l’Education nationale) travaillant sur ces secteurs, et aux professionnels de la restauration scolaire. Lecteurs d’Acteurs de la vie scolaire, vous y retrouverez une vision de l’éducation au travers du prisme des collectivités locales.

Chaque semaine, le club sera présent sur les débats qui animent les politiques éducatives, et sur les grands enjeux de votre secteur, que ce soit sur le numérique éducatif, la rénovation énergétique du patrimoine, le zéro plastique dans les cantines, la conception des cours d’écoles, l’éducation au développement durable,…Vous retrouverez le triptyque :

Suivi et décryptage des débats et des réformes institutionnelles touchant aux politiques publiques et au statut de la fonction publique ;

Veille quotidienne et analyse du cadre législatif et réglementaire ;

Repérages et descriptions des innovations et bonnes pratiques mises en œuvre par les collectivités dans chaque secteur.

Webinaires et journées d’études permettront d’enrichir vos réflexions sur tous ces sujets.

En plus de celui-ci deux autres clubs voient le jour, le club Acteurs du sport et le club Santé Social. Ils viennent tous 3 enrichir nos clubs premiums « métier » déjà existants : le Club Finances, le Club Prévention Sécurité, le Club Technicités, et le Club RH.

Bienvenue au club !