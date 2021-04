Accueil

Loi « Asap » : les règles d’exception pour les acheteurs publics

Publié le 31/03/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

La loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap) a inscrit dans le code de la commande publique des obligations de souplesse concurrentielle et procédurale. L'application de ce régime d'exception pour circonstances exceptionnelles à la commande publique suppose un feu vert législatif. Ce qui est le cas actuellement. Jérôme Michon, président de l'Institut de la commande publique et professeur en droit des marchés publics et privés à l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, fait le point.

Jérôme Michon Président de l'Institut de la commande publique, professeur en droit des marchés publics et privés à l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie