Un guide pour la piscine de demain

Equipement

Publié le 06/04/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

L’association nationale des Elus en charge du Sport (Andes) édite un guide pour « réussir sa piscine publique ». Pratique et pédagogique, ce document fournit aux élus locaux et aux services, les clés pour à la fois « créer du rêve et minimiser les imprévus ». Un défi de taille.

La France compte environ 4 430 complexes aquatiques, ce qui représente 6 650 bassins. Ce parc apparaît toutefois bien vieillissant : plus de la moitié des piscines date d’avant… 1978 ! D’où un fort enjeu de construction et de rénovation. Pour accompagner communes et les intercommunalités, propriétaires de ces équipements dans huit cas sur dix, l’Association nationale des élus en charge du Sport (Andes) – en partenariat avec EDF – édite un guide pratique. « Aujourd’hui, les piscines sont en pleine mutation et nécessitent des fortes transformations pour les rénover et concevoir les installations de demain, plus innovantes, plus responsables et performantes », justifie Marc Sanchez, son président.

Outil à la fois pédagogique et méthodologique, ce document de 84 pages cible donc les élus ...

