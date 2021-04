Protection sociale

Sécurité sociale : rétablir l’équilibre des comptes sociaux avant de rembourser la dette

Publié le 01/04/2021 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Alors que la pandémie et la crise économique sont loin d’être terminées, le débat sur le rééquilibrage des comptes de la Sécurité sociale est lancé. Dans une note du 23 mars, le Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) préconise de repenser le remboursement de la dette et de préserver le système de protection sociale en renforçant la vision pluriannuelle des finances sociales, en décloisonnant les régimes de sécurité sociale et en développant la stratégie de prévention.

