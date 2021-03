« Il faut une volonté politique des élus de construire »

Logement

Publié le 31/03/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Interrogée par les journalistes de l'Ajibat le 30 mars, la ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon est revenue sur quelques sujets sensibles pour les élus locaux, comme l'article 55 de la loi SRU ou la lutte contre l'artificialisation des sols.

Conviée par l’association des journalistes de l’habitat et de la ville (Ajibat) à une rencontre avec ses membres, la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, est revenue sur la crise de la construction de logements qui touche la France depuis un an et demi. Les chiffres publiés par le ministère le 30 mars montrent que la reprise n’est toujours pas là : sur les trois derniers mois, la production est restée quasiment au même niveau que sur les trois mois précédents, mais elle est inférieure de 12,4% à la même période l’année dernière.

« Nous avons signé avec les associations d’élus locaux le pacte pour la relance de la construction durable en novembre dernier, et j’ai entamé une série de rencontres avec les présidents de métropoles ...

