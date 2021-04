Un plan sportif local, rassembleur mais pas si nouveau

Loi sport

Publié le 01/04/2021 • Par David Picot • dans : Actu expert acteurs du sport, France

La proposition de loi pour « démocratiser le sport en France » promeut le plan sportif local. Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont appelées à formaliser leur politique sportive en s’appuyant sur tous les acteurs sportifs locaux. Publics comme privés.

« L’article 3 ouvre aux communes et aux intercommunalités, la possibilité d’élaborer des plans sportifs locaux », lance Céline Calvez, députée LREM des Hauts-de-Seine, l’une des trois rapporteurs de la proposition de loi « Démocratiser le sport en France », adoptée le 19 mars, en première lecture à l’Assemblée nationale. De quoi s’agit-il ? Le texte ne propose pas de véritable définition. Il indique plutôt des directions à suivre : « en premier lieu, ces plans s’inscrivent dans le schéma de la nouvelle organisation territoriale du sport français », poursuit-elle. « Ils auront vocation à alimenter les diagnostics territoriaux et les projets sportifs qui en découleront, au sein des conférences régionales du sport (CRS), qui s’installent progressivement ». En second lieu, « nous considérons ...

