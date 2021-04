Agents et associations donnent du sport à leur corps

Sport santé

Publié le 21/04/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

La communauté d’agglomération Saumur Val-de-Loire souhaite sensibiliser les acteurs sportifs de son territoire à l’importance du sport-santé. Elle s’appuie notamment sur un appel à projets baptisé « Donne du sport à ton corps ».

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Ce pourrait être un appel à projets comme il en existe des dizaines d’autres. Mais « celui-ci me tient vraiment à cœur », assure Jackie ­Goulet, maire de Saumur (Maine-et-Loire) et président de la communauté d’agglomération Saumur Val-de-Loire, un territoire sur lequel les agents sont incités à pratiquer une activité sportive entre midi et deux : footing collectif, yoga, boxe… Le nom du dispositif est « L’activité du ­MOI(S) ». « Nous avons même fait installer des douches pour que chacun puisse être en mesure de reprendre le travail dans de bonnes conditions, en début d’après-midi », sourit l’élu.

Contre-nature ?

La démarche a, en quelque sorte, donné un élan aux services, pour irriguer plus largement le territoire. À travers l’appel à projets « Donne du sport à ton corps », « notre ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite