Comment les aides de l’Ademe irriguent les territoires

Transition écologique

Publié le 08/04/2021 • Par Arnaud Garrigues Alexandre Léchenet • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Parmi les 633 millions d'euros accordés par l'Ademe en 2020, 35% environ ont été distribués aux collectivités, hors délégation de service public. Des chiffres qui confirment la position de tête de pont des intercommunalités, et qui montrent aussi des disparités régionales.

Comment l’argent de l’État est réparti sur les différents territoires ? Si la question intéresse vivement les collectivités, il est encore bien difficile d’y répondre, notamment en matière de transition écologique. D’où l’intérêt de voir l’Agence de la transition écologique, bras armé de l’Etat sur cette thématique, publier un jeu de données concernant ses aides financières, sur les années 2018, 2019 et 2020. Deux catégories d’acteurs en bénéficient : d’une part les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’État, et d’autre part les entreprises et associations.

35% des subventions pour les collectivités

Pour soutenir des projets, l’Ademe s’appuie sur des « autorisations ...