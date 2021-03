Que peuvent les maires riverains quand VNF est chargée de la gestion des déchets ?

Police municipale

Publié le 30/03/2021

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : La ministre a pris connaissance avec intérêt de la question de l’attribution à Voies Navigables de France (VNF) de la gestion des déchets abandonnés sur les berges des voies navigables fluviales et des pouvoirs dont disposent ou pourraient disposer les maires des communes riveraines afin que cette gestion soit efficace.

Parmi toutes les missions qui lui incombent, VNF se doit d’assurer le nettoyage des berges et à cet effet passe régulièrement des marchés ayant pour objet la collecte, le transport et l’élimination de tous les embâcles et déchets issus du nettoyage des berges des voies navigables dont cet organisme a la charge.

VNF se mobilise aussi pour organiser sur son réseau différentes actions de ramassage des déchets sur les berges en mobilisant les populations riveraines afin de les sensibiliser au respect de cet environnement particulier, et veille à assurer une sensibilisation des usagers navigants mais aussi de ceux qui pratiquent des activités autour de la voie d’eau.

Il appartient cependant au maire, titulaire des pouvoirs de la police relative aux déchets en application de l’article L541-3 du code de l’environnement de rechercher les responsables de la constitution de dépôts illégaux afin qu’ils assument le coût des opérations de traitement ou d’élimination des déchets, en mettant en œuvre, quand les auteurs de tels dépôts sont identifiés, les sanctions administratives prévues par cet article.

Par ailleurs, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 a attribué des pouvoirs plus étendus à certains fonctionnaires municipaux et aux agents municipaux pour constater l’existence de dépôts sauvages et verbaliser le cas échéant les responsables de la commission de telles infractions.