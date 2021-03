A qui profite la dotation d’investissement du Plan de relance ?

[DATA] Financement

Publié le 30/03/2021 • Par Alexandre Léchenet Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales vient de publier la liste des 3.357 premiers projets soutenus par la part exceptionnelle de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) dans le cadre du plan de relance. L'occasion pour la Gazette de s'intéresser aux collectivités bénéficiaires et aux types de projets soutenus.

Figures clé de l’investissement public, les communes et intercommunalités ont obtenu, dans le cadre du plan de relance de 100 milliards du gouvernement, une augmentation de près d’un milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Annoncé le 29 mai 2020 par l’ex-Premier ministre, Edouard Philippe, cette enveloppe supplémentaire pour 2020 qui s’est ajoutée à la DSIL initiale d’environ 0,6 milliard d’euros a été fléchée vers des projets favorisant la transition écologique, la résilience sanitaire et la préservation du patrimoine public historique et culturel (1).

Dans une circulaire du 2 février 2021 précisant les modalités de répartition de cette dotation exceptionnelle, la ministre de la Cohésion des territoires et ...