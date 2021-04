Une opération d’aménagement de boutiques à l’abandon casse les codes de l’hébergement saisonnier

Développement local

Publié le 09/04/2021 • Par Sophie Le Renard

Convertir des commerces vides en résidences meublées, tel est le pari de « Bed in shop » dans le centre historique de Romans-sur-Isère

Chiffres-clés Financement : Le propriétaire finance les travaux qui sont remboursés sous forme de loyer pendant sept ans. L’ameublement est financé par Bed in shop, autour de 12 000 € par boutique

« L’objectif de “Bed in shop” est d’inventer un système pour donner un second souffle à un centre-ville. » Ainsi parle François-Xavier Chambost, fondateur de cet ovni qui a, dans un premier temps, pour objectif de revitaliser le centre-ville de Romans-sur-Isère. Le centre historique de cette ville moyenne, classée en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), est confronté à une importante vacance de ses commerces en rez-de-chaussée.

François-Xavier Chambost a eu l’idée, en 2017, de transformer des boutiques vides en espaces qui s’apparentent aux « appart’hôtels ». Le premier Bed in shop a ouvert en 2019 et quatre existent désormais, destinés à une clientèle de loisir ou d’affaires. Au-delà du service hôtelier, cette initiative allie récupération et recyclage de matériaux ...