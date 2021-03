Elections régionales et départementales : le conseil scientifique renvoie la patate chaude au gouvernement

Covid-19

Publié le 30/03/2021 • Par Gabriel Zignani Romain Mazon • dans : Actu juridique, France

Le conseil scientifique a rendu au gouvernement son avis sur l'opportunité de maintenir les scrutins départementaux et régionaux au mois de juin. Il alerte notamment sur le fait que de "grandes incertitudes pèsent sur les évolutions prévisibles au cours des prochains mois."

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans son avis rendu au gouvernement lundi 29 mars, le conseil scientifique alerte sur le risque sanitaire qu’engendrerait un maintien des élections départementales et régionales au courant du mois de juin 2021, tel que prévu par la loi du 22 février 2021.

Mais ne s’oppose pas formellement à la tenue des scrutins, en renvoyant la décision aux « autorités » : « Si les autorités décident de la tenue des élections dans un contexte où le niveau de circulation virale reste élevé, les risques associés aux élections seront d’autant plus importants que le niveau de circulation sera élevé », alerte-t-il, sous forme d’évidence. Et pour cause, les auteurs estiment que leur avis est « très précoce étant donné les grandes ...