Le label E2C déploie l’économie circulaire des matériaux du BTP

Les collectivités sont au cœur du développement de l’économie circulaire. Dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets du BTP, le label Engagement économie circulaire est créé pour les accompagner et faciliter les projets.

Par Alexandre Pavoine, responsable du secteur d’activité Préservation des ressources et économie circulaire des matériaux du BTP, au Cerema infrastructures de transport et matériaux, et Laurent Eisenlohr, chef de groupe, Économie circulaire et matériaux au Cerema Centre Est.

L’économie circulaire est inscrite dans la loi relative à la transition écologique pour la croissance verte de 2015 (LTECV). Ce principe, qui consiste à rompre avec une économie linéaire de développement de notre société (produire, consommer, jeter), est à présent largement partagé et encouragé. Des objectifs ambitieux sont inscrits dans la loi relative à la ...