La participation des réfugiés à l’action municipale, clé de leur intégration

Démocratie locale

Publié le 07/04/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, France, Innovations et Territoires

Lorsqu’ils arrivent sur un territoire, les réfugiés n’en connaissent ni la culture, ni le fonctionnement. Renforcer leur participation à la vie de la cité améliore leur intégration. Dès lors que les personnes réfugiées participent aux dispositifs les concernant, leurs besoins sont mieux identifiés et pris en compte.

Chiffres-clés 11 contrats territoriaux d’accueil et d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale ont été signés entre des collectivités et la direction interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés. Neuf autres sont en cours d’élaboration. La participation des réfugiés peut être organisée et financée dans le cadre de ces contrats.

«Il n’est pas possible de concevoir une politique d’accueil sans la participation des personnes concernées, comme on n’imaginerait pas, par exemple, de défendre les victimes de violences intrafamiliales sans leur demander leur avis », juge Sophie Bilong, chercheuse et consultante pour l’Observatoire de l’immigration et de l’asile auprès de l’Institut français des relations internationales.

Même s’il évoque surtout le secteur associatif, son rapport sur la participation des réfugiés (1) permet d’établir différents degrés de prise en compte de leur parole. Le premier consiste à leur donner un rôle consultatif, comme dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile. Le deuxième est la coconstruction que pratiquent des associations. Le troisième réside dans la gouvernance partagée ...

