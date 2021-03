La Bretagne décroche le label « numérique responsable » et dévoile son plan d’actions

Numérique

Publié le 29/03/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Régions

La région Bretagne vient d'obtenir le label "numérique responsable" et a présenté un plan d'actions comportant 20 actions structurantes pour réduire l'empreinte environnementale du numérique de la collectivité. Elle espère essaimer de bonnes pratiques et embarquer d'autres collectivités.

La Bretagne est la première région et la deuxième collectivité, après la ville de La Rochelle, à obtenir le label « numérique responsable ». Elle entend ainsi prendre sa « juste part » dans la course qui s’engage pour réduire l’impact environnemental du numérique, a exposé Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne lors d’un webinaire dédié, lundi 29 mars. Pour rappel, on estime aujourd’hui que le numérique est responsable de 2% des gaz à effet de serre en France, mais qu’il pourrait continuer son envolée et atteindre les 7% d’ici 2040.

La région se veut donc pionnière en la matière et espère embarquer d’autres collectivités avec elles, puisque « quand on est agent ou élu d’une collectivité on se doit de réfléchir à l’ensemble de ces sujets par rapport aux enjeux qu’ils recouvrent ».

Prise de conscience et engagements

Ce sujet fait actuellement l’objet d’une importante prise de conscience et d’engagements récents, avec la

