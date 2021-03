Face aux rixes, les élus misent avant tout sur la prévention

Prévention

Publié le 30/03/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Confrontée depuis des années au phénomène des rixes, la centaine de collectivités locales du Forum français de la sécurité urbaine prône un renforcement des politiques de prévention. Cela peut concerner la scolarité, l’estime de soi, la santé mentale, l’identité et la mémoire des quartiers ainsi que les contextes familiaux.

Alors que le plan national de lutte contre les bandes de 2010, refondu en 2018, va être réactivé et rénové suite aux récentes rixes mortelles entre jeunes, les élus locaux du forum français de la sécurité urbaine (FFSU) entendent faire entendre leurs voix. Le 25 mars, ils ont consacré l’une des sessions de leurs « Assises de la sécurité des territoires » à ce phénomène lors d’une table ronde « Rixes entre jeunes : comment renforcer la prévention ? » Un intitulé qui résume leur position. Car si pour les élus du FFSU, l’approche policière et judiciaire est « indispensable », elle « ne saurait suffire ». Cela nécessite selon eux « une approche équilibrée alliant prévention, sanction et cohésion sociale ».

Confrontées depuis des décennies au phénomène des rixes, les collectivités territoriales ...

