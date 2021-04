En Meurthe-et-Moselle, la CAF accompagne les crèches en difficulté

PETITE ENFANCE

Prévenir les fermetures de places, tel est l’objectif de la CAF de Meurthe-et-Moselle depuis dix ans. Une démarche qui mêle qualité d’accueil et bonne gestion.

Chiffres-clés CAF de Meurthe-et-Moselle 170 EAJE, dont 29 EAJE accompagnés en 2019, soit 600 places menacées, toutes en activités aujourd’hui.

Une crèche sur vingt nécessite un accompagnement financier.

Une centaine de directeurs d’EAJE formés depuis 2017.

91 % des crèches satisfaites de l’accompagnement de la CAF en 2019. Au niveau national En 2019, 80 départements étaient concernés par la démarche IDA et 700 crèches accompagnées.

La CAF de Meurthe-et-Moselle accompagne depuis dix ans, avec succès, les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Une démarche qui s’est d’abord focalisée sur les crèches en difficulté, pour se transformer aujourd’hui en une vaste action de prévention et de formation auprès des directeurs de crèches. « Nous voulions démontrer que qualité de l’accueil et bonne gestion ne sont pas contradictoires », rapporte Elie Allouch, directeur de la CAF de Meurthe-et-Moselle.

Poser un diagnostic

Il s’agissait au départ de créer un réseau d’échanges entre professionnels de la petite enfance pour partager leurs préoccupations managériales et leurs pratiques. « La CAF était perçue comme un accompagnant plutôt qu’un financeur, et la relation de confiance a pu s’instaurer », précise Laurence Malgrain, déléguée territoriale, responsable du secteur Nord du département, et à l’initiative de la démarche. Rapidement, les problèmes soulevés mettent au jour des difficultés de gestion. « Les difficultés financières peuvent avoir diverses origines : relationnelles, managériales, patrimoniales… », détaille-t-elle.

En cherchant des solutions au cas par cas, elle finit par identifier des variables d’ajustement qui permettent de revenir à l’équilibre financier, en jouant sur le nombre de jours de congé, les amplitudes d’ouverture, le planning des équipes… « Le modèle économique que propose la prestation de service unique (PSU) est viable. Quand il est bien géré, il permet à toute structure de fonctionner », insiste Laurence Malgrain. À chaque fois, la méthode est la même : poser un diagnostic avec le gestionnaire, envisager différents scénarios possibles puis en chiffrer l’impact sur le fonctionnement de la crèche.

« On ne donne jamais de solution a priori. C’est à la direction de la crèche de décider », convient la déléguée territoriale qui insiste sur un point : « On ne joue pas uniquement sur les charges, mais aussi sur les recettes. Au final, la CAF peut être amenée à payer davantage de PSU ».

Outil de gestion

Pour aider la prise de décision, la CAF de Meurthe-et-Moselle a créé un outil de gestion qui permet de faire varier différents paramètres et d’en mesurer l’impact financier. Des indicateurs d’alerte ont aussi été insérés dans le système d’information pour identifier les crèches qui méritent une vigilance accrue. « Cela ne signifie pas forcément qu’elles sont en difficulté, mais cela nous amène à être proactif », nuance Laurence Malgrain.

En 2017, forts de cette expérience, contrôleurs, techniciens et délégués territoriaux de la CAF ont conçu un module de formation qui est aujourd’hui proposé à tous les EAJE du département. « Depuis, nous avons beaucoup moins de situations d’urgence à gérer », note la déléguée territoriale, aujourd’hui détachée à la Cnaf pour généraliser cette formation au niveau national.

« Accompagner les crèches, c’est le métier des CAF » Pauline Domingo, directrice du département enfance, jeunesse et parentalité à la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) « La démarche IDA, pour « informer, détecter, accompagner », n’est pas un dispositif de plus. Il s’agit d’une posture professionnelle qui place les CAF dans une attitude proactive, de prévention et de détection des difficultés. Elle permet de proposer un accompagnement et des plans d’action pour rétablir une situation fragilisée. Parfois, l’accompagnement est financier. Mais souvent, le simple fait de travailler sur l’accueil occasionnel et de nouveaux publics, les modulations d’agrément, peut permettre de rétablir la situation. Le cas de la CAF de Meurthe-et-Moselle est intéressant, mais il n’est pas unique. D’autres CAF ont créé des cellules dédiées à l’accompagnement des crèches en difficulté. Nous en avons fait un objectif national, et un véritable axe stratégique, généralisé sur tout le territoire. N’oublions pas qu’accompagner les crèches, c’est le métier des CAF ! Mais la démarche IDA permet d’harmoniser les pratiques, de les systématiser, de les professionnaliser et d’apporter des outils au réseau des CAF. Aujourd’hui, nous comptons environ cent équivalents temps plein mobilisés sur IDA, contre 70 en 2019. »