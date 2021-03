[Fiche finance] Gestion

Outils de pilotage : indicateurs et tableaux de bord (1)

Publié le 29/03/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Rawpixel Ltd.

Sujet récurrent pour tout gestionnaire, le secteur public local n’y échappe pas, les tableaux de bord sont considérés comme un outil clé du pilotage d’une organisation. Autant leur utilité semble incontestée, autant leur pertinence est parfois remise en cause, leur fiabilité questionnée et leur utilisation marginale, parfois même nulle. Ceux qui en manquent indiquent leur impression de naviguer à vue, et ceux qui en disposent critiquent leur difficulté d’utilisation, leur manque de pertinence, des décalages par rapport à la réalité et estiment ne pas y trouver les réponses attendues. Cette fiche fait partie d’une série consacrée à la question des tableaux et des indicateurs depuis l’identification des indicateurs jusqu’à l’animation du système de tableaux de bord en passant par leur conception et les outils susceptibles de favoriser leur déploiement et leur utilisation.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Finances locales

Christophe Ruprich Robert Président Lusys