Stratégie pauvreté : poursuite en 2021 des conventions départementales

Publié le 29/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Concernant les conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour 2021, une instruction du 19 mars précise le cadre de poursuite de la contractualisation en 2021 et ses attendus, notamment en matière d’insertion des allocataires du RSA et de mobilité des demandeurs d’emploi.

Elle précise le calendrier et le cadre d’évaluation des actions réalisées en 2020 au sein des rapports d’exécution, qui déterminera la reconduite de la convention et le montant des crédits 2021.

Enfin, elle confirme l’ancrage territorial de la Stratégie avec les crédits mis à disposition des commissaires à la lutte contre la pauvreté afin de financer des projets locaux « impactants » et innovants qui s’inscrivent dans les objectifs de la Stratégie