ORFÉOR : La réponse à la gestion de votre dette et au financement de vos projets

Renégociation d’emprunts, mise en œuvre de nouvelles sources de financements … Orféor est le seul cabinet-conseil 100% spécialisé sur la gestion de la dette et le financement de projets du secteur public, grâce à PerfOrm, sa plateforme innovante, et du conseil personnalisé. Focus sur La Solution Orféor avec Bernard Andrieu, son président

Plébiscité depuis 30 ans par les acteurs publics locaux (Collectivités locales, Syndicats, EPS, EPL, OLS, etc.), quelle est la recette Orféor ?

Notre connaissance du secteur public et bancaire associée à notre salle des marchés en font un modèle d’expertise unique. Cette relation avec les finan­ceurs des projets publics et notre capacité à les challenger est un véritable atout pour nos clients. Ensuite, il n’y a pas de réponse normée chez Orféor : nous connaissons chacun de nos clients à qui nous apportons LA réponse qui le concerne. Enfin, nos activités de recherche et de publications permettent à nos clients de toujours avoir un temps d’avance.

Quelle est la nature de votre accompagnement ?

Aider nos clients à avoir la meilleure perception de la nature et de leurs besoins de financement, immédiats et futurs, et à couvrir ces besoins en mettant en place les produits les plus adaptés : financements bancaires et alternatifs, apport de l’économie mixte, etc. Nous les guidons

aussi dans la renégo­ciation de leurs emprunts jusqu’à leur mise en œuvre sur les plans financier, comptable et budgétaire, et les aidons si nécessaire à communiquer sur le sujet. C’est cette approche globale et intégrée qui fait notre différence.

Pouvez-vous nous en dire plus sur Perform, votre plateforme dédiée au pilotage et à la gestion de la dette propre ET des garanties d’emprunts ?

PerfOrm permet à nos clients d’accéder en perma­nence à une dette à jour (aspects budgétaire, comptable et financier), de disposer d’éléments de projection et de simulation, et plus particulièrement sur le suivi des garanties d’emprunts, de bénéficier d’une approche spécifique des risques (ratios prudentiels, suivi des bénéficiaires, etc.). PerfOrm, c’est l’outil personnalisé et sécurisé qui permet au quotidien de suivre et d’anticiper la gestion de sa dette.