Conditions renforcées de la traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments

Déchets

Publié le 29/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 25 mars renforce les conditions de traçabilité des déchets et des terres excavées et sédiments et prévoit de nouvelles sanctions pénales en conséquence.

Il transpose dans la partie réglementaire du code de l’environnement les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Il met en œuvre les exigences de traçabilité des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

Enfin, il vient en application des articles 115 et 117 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Cet article est en relation avec le dossier