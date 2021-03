Hébergement : élargissement des missions du délégué interministériel

Administration

Publié le 29/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 25 mars élargit les missions du délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées à la mise en œuvre d’un service public de la rue au logement.

Ainsi, « le délégué interministériel est chargé de la mise en œuvre de la politique publique en matière d’hébergement, d’accès au logement et de maintien dans le logement des personnes sans abri ou mal logées. A ce titre, il est notamment chargé de la mise en œuvre d’un service public de la rue au logement qui promeut l’accès direct au logement et l’accompagnement des personnes sans domicile vers une insertion durable. Il apporte son concours à l’action interministérielle dans tous les domaines qui lui sont liés. Dans l’ensemble de ces domaines, il veille, en lien avec le représentant de l’Etat dans le département, à la coordination des interventions des différents services et organismes de l’Etat et à leur articulation avec celles des collectivités territoriales, des associations, des bailleurs sociaux et des professionnels de la construction avec lesquels il favorise le développement de partenariats. Il préside la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées. Il assure le secrétariat général de la Commission nationale consultative des gens du voyage. »

Enfin, il s’appuie sur la délégation à l’hébergement et à l’accès au logement mentionnée aux articles 1er et 9-1 du décret du 9 juillet 2008.