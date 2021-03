CONTENU PARTENAIRE

La majorité des français sont insatisfaits des actions mises en place dans leur commune en faveur de l’environnement. Est-ce un manque de moyens ou d’accompagnement ? Comment optimiser les budgets alloués ? Quelle stratégie mettre en place concrètement ?

Le 1er Baromètre de la transi­tion écologique des territoires CTR-Leyton / France Info / Odoxa, pour lequel près de 3200 Maires & Administrés ont été interrogés est sans appel !

Entre les priorités des administrés et leur mise en œuvre par les élus

Il en ressort un décalage énorme entre les priorités des adminis­trés (préoccupés par une meil­leure gestion des déchets, la lutte contre la pollution ou encore l’accès aux énergies renouve­lables) et leur mise en œuvre par les élus (pour qui la priorité se résume trop souvent au cliché de la «simple» piste cyclable)…

La réduction de la consomma­tion d’énergie est LA priorité des maires et des français ! Mais comment agir efficacement et prioriser les actions ?

La transition écologique est un sujet de consensus entre les élus et leurs administrés :

1) 66 % des Français placent la transition écologique en tête de leurs priorités pour l’action muni­cipale.

2) 44 % des Maires se sentent peu accompagnés budgétaire­ment et opérationnellement.

Des sources de chauffage à l’iso­lation, chaque bâtiment public peut bénéficier au mieux du budget d’investissement de la ville, ce dernier étant grande­ment aidé financièrement par des dispositifs de plus en plus nombreux. Pour autant toutes les économies d’énergie engran­gées, et donc les marges de manœuvre budgétaires supplé­mentaires qu’elles permettront, seront affectées trop souvent au budget de fonctionnement !

Les Mairies ont un vrais besoin d’accompagnement

Les maires ont un vrai besoin d’accompagnement pour effec­tuer la transition écologique demandée par les français. Le décret tertiaire, qui impose la réduction de 30% d’ici la fin du mandat (-40% d’ici 2030), accé­lère encore plus l’urgence à se faire aider pour mettre en place une stratégie globale et notam­ment de financement de cette transition.

Dans le cadre du programme « Ecoterritoires », CTR-Leyton aide les communes et collectivités à définir une stratégie de fond, par exemple en intégrant très en amont les actions de rénovation dans le cadre par exemple du dispositif des CEE.

Nous accompagnons déjà plusieurs centaines de mairies dans leur transition écologique, avec des leviers tels que :

L’accès à l’énergie verte via les garanties d’origine,

Le financement des travaux de rénovation énergétique, via le dispositif des certificats d’écono­mies d’énergie,

L’accompagnement des admi­nistrés avec « Jécologise » (en marque blanche), qui permet d’être accompagné par des arti­sans locaux sérieux.

Et vous ? Quelles actions allez-vous mettre en place pour récon­cilier l’avenir de votre mandat avec les exigences de vos admi­nistrés ?

Pour en parler, rendez-vous lors d’un webinar « table ronde » le Jeudi 22 Avril 2021 à 11h avec les retours d’expérience et les conseils de :

– La Mairie de Sceaux (92) via son Adjointe à la transition écologique

– La Mairie de Besançon (25) via son Chef de service énergétique

Au programme :

– Quelle stratégie mettre en place pour répondre objectifs fixés par le décret tertiaire ?

– Comment utiliser l’ensemble des leviers financiers et fiscaux disponibles ?

– Quelles solutions pragmatiques proposer à ses administrés ?

