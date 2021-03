ESPELIA – GS’RH : maîtrisez votre masse salariale et pilotez vos politiques RH

CONTENU PARTENAIRE

Publié le 29/03/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Premier poste de dépense des collectivités territoriales, la masse salariale est encore trop souvent pilotée avec une approche uniquement comptable. Pierre Dalmayrac, à l’origine du projet, revient sur ces enjeux spécifiques.

Pourquoi est-ce si difficile de piloter sa masse salariale ?

Que ce soit le régime indemnitaire, le temps de travail, les heures supplémentaires, l’action sociale, la gestion des emplois et compé­tences, les effets GVT et Noria, … les leviers d’action sont multiples, complexes à mesurer et spécifiques à chaque Collectivité. S‘ajoute à cela la dispersion des données au sein d’outils (SIRH, tableurs, …) qui ne communiquent pas entre eux !

Pourquoi et pour qui avez-vous développé GS’RH ?

Pour répondre aux besoins des collectivités de toutes tailles et leur permettre facilement d’analyser l’historique de leurs indicateurs RH, de se projeter à court et moyen terme pour les arbitrages, et d’assurer un suivi en continu avec des tableaux de bord qui facilitent le dialogue interne.

GS’RH ne s’adresse qu’aux DRH ?

Loin de là ! Si GS’RH permet aux DRH de gagner du temps au quotidien (analyses spécifiques, rapports réglementaires – LDG, égalité F/H, …), c’est également un outil utilisé par la Direction générale, les Finances (analyses prospectives, préparations budgétaires, tableaux de bord mensuels, …) ou avec les Directions opération­nelles comme outil de dialogue et de gestion.

Encore un logiciel de plus à acheter, installer et paramétrer ?

GS’RH est une solution « full web », sans instal­lation locale, proposée sur simple abonne­ment et sans engagement de long terme. Déployable rapidement (quelques jours de paramétrage et formation), la collectivité est autonome dans l’alimentation mensuelle des données qui se fait très simplement et sans re-saisie !

Au-delà de l’outil, nous proposons un accompagnement spécifique par nos consultants RH.

www.gsrh.espelia.fr